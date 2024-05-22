٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85486425
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امير قطر يعزي قائد الثورة الاسلامية باستشهاد السيد رئيسي

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٤ م
رمز الخبر: 85486425
امير قطر يعزي قائد الثورة الاسلامية باستشهاد السيد رئيسي

طهران / 22 أیار / مایو / ارنا – استقبل قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي"، مساء اليوم الاربعاء، امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، الذي يزور البلاد لتقديم العزاء باستشهاد رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي" ومرافقيه الشهداء.

وعبر الشيخ تميم في لقائه والوفد المرافق سماحة القائد اليوم، اصالة ونيابة عن شعب وحكومة قطر، عن مواساته بفقدان الرئيس الشهيد ووزير الخارجية ومرافقيهما اثر حادث تحطم المروحية الرئاسية شمال غربي البلاد.

ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور مجلس تابين للرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

ووضعت على منصة الاستقبال، جثامين رئيس الجمهورية الشهيد، ووزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان وقائد فريق الأمن الرئاسي الشهيد مهدي موسوي.

وقامت الوفود بإلقاء التحية وقراءة الفاتحة على روح الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

ومن ابرز المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان.

انتهى ** ح ع

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