٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85486460
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نبيه بري يعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رئيسي

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:١٣ م
رمز الخبر: 85486460
نبيه بري يعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رئيسي

طهران / 22 أیار / مایو / ارنا – استقبل قائد الثورة الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، مساء اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري"، معزيا سماحته باستشهاد رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ومرافقيه.

وتقدم بري في لقائه سماحة القائد، بالعزاء والمواساة، نيابة عن الحكومة والشعب في لبنان، لمناسبة استشهاد السيد رئيسي ومرافقيه في حادث المروحية شمال غربي البلاد.

ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور اجتماع تابيني لروح الرئيس الشهید، والذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

ووضعت على منصة الاستقبال، جثامين رئيس الجمهورية الشهيد، ووزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان وقائد فريق الأمن الرئاسي الشهيد مهدي موسوي.

وقامت الوفود بإلقاء التحية وقراءة الفاتحة على روح الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

ومن ابرز المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان.

انتهى ** ح ع

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