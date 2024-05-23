قائد الثورة خلال استقباله أمير قطر: لا خيار أمام دول المنطقة سوى التآزر والوئام

وشكر سماحته مشاعر المواساة والتعاطف التي ابدتها قطر اثر هذا الحادث المرير، مؤكدا ضرورة استمرار مسار تطوير التعاون بين البلدين.

ووصف قائد الثورة الاسلامية فقد رئيس جامع للفضائل مثل آية الله رئيسي، بالصعب، مضيفا انه على الرغم من هذا الفقدان، فان حركة البلاد لن تتغير وان روح التجاذب والثقة التي سادت بين ايران وقطر في عهد الرئيس الفقيد ستستمر من قبل السيد الدكتور محمد مخبر.

كما اشار سماحته الى اوضاع المنطقة ومحاولات الاعداء لزعزعة استقرارها قائلا " لا خيار امام دول المنطقة سوى التآزر والوئام ".

من جهته قدم أمير قطر تعازيه لسماحة قائد الثورة الاسلامية في رحيل رئيس الجمهورية الاسلامية ومرافقيه قائلا، ان العلاقات الايرانية القطرية كانت قوية على الدوام وهذا المسار سوف يتواصل.

واعتبر أمير قطر ان السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات الموجودة في المنطقة هو التعاون والانسجام بين دولها، واضاف " لا نضع حدودا لتعزيز العلاقات مع ايران".

انتهى ** 2342