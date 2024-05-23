علي باقري: ملتزمون بتطوير العلاقات مع فنزويلا

وفي إشارة إلى لقائه يوم الأربعاء بطهران مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، كتب علي باقري في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس": التقيت وزير خارجية فنزويلا ايفان خيل بينتو على هامش مراسم التابين الدولية للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين امير عبداللهيان.

وقال: فنزويلا وإيران تربطهما علاقات عميقة واستراتيجية وهما صديقتان في الأوقات الصعبة.

وأضاف باقري: تماشيا مع السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا ملتزمون تماما بتنفيذ الاتفاقيات وتطوير العلاقات التي أكد عليها الرئيس الشهيد.

انتهى ** 2342