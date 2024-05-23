٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85486671
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وزير خارجية البحرين في طهران للمشاركة في مراسم تابين الرئيس الشهيد

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:١٨ ص
رمز الخبر: 85486671
وزير خارجية البحرين في طهران للمشاركة في مراسم تابين الرئيس الشهيد

طهران / 23 ايار/مايو/ارنا- وصل وزير خارجية البحرين "عبد اللطيف الزياني" إلى طهران الأربعاء للمشاركة في مراسم تابين الرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية البحرين إلى إيران بعد 13 عامًا.

وكان في استقبال الزياني والوفد المرافق له عدد من المسؤولين الايرانيين.

وشارك وزير خارجية البحرين في مراسم تابين الرئيس الايراني الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي وقدم تعازيه للمسؤولين الايرانيين بهذا المصاب.

وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قد بعث يوم الاثنين ، رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي، معزيا سماحته والحكومة والشعب الايراني برحيل آية الله سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفاقه في حادث تحطم المروحية.

وفي الرسالة ، دعا ملك البحرين، الباري عز وجل بان يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة ويمنّ على اسرهم وذويهم بالصبر والسلوان.

انتهى ** 2342

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