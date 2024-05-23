جثمان الرئيس الشهيد يصل الى مشهد لمواراته الثرى

واحتشد الوف الاشخاص من اهالي مدينة وباقي مدن محافظة خراسان الرضوية وزوار الامام الرضا (ع)، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم في شوارع المدينة، لوداع رئيسهم المحبوب الى مثواه الاخير.

وكانت الحشود الغفيرة من الجماهير قد اصطفت منذ الساعات الاولى في مطار مشهد والشوراع المؤدية الى المرقد الطاهر للامام الرضا (ع) لاستقبال جثمان الرئيس الشهيد الراحل، وتوديعه الى مثواه الاخير بجوار ضريح الامام الرضا (ع).

ويشارك دبلوماسيون اجانب معتمدون لدى مشهد ومسؤولون من دول الجوار في مراسم تشييع الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي.

وسيوارى جثمان الرئيس الراحل الشهيد، الثرى في رواق "دار السلام" في المرقد الطاهر للإمام الرضا (ع).