٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ م
رمز الخبر: 85487347
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journalistکاظم شماعییان

وزير خارجية فنزويلا يشيد بدور الشهيد امير عبداللهيان في تمتين العلاقات

٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ م
رمز الخبر: 85487347
وزير خارجية فنزويلا يشيد بدور الشهيد امير عبداللهيان في تمتين العلاقات

طهران/ 23 ايار/مايو/ارنا – اثنى وزير الخارجية الفنزويلي ايفان خيل بينتو، في معرض اشارته الى علاقاته الودية مع حسين امير عبد اللهيان، على وزير الخارجية الشهيد في توطيد العلاقات بين طهران وكراكاس.

والتقى وزير الخارجية الفنزويلي الذي يزور ايران ممثلا للرئيس الفنزويلي لتقديم واجب العزاء باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير خارجيته، التقى وزير الخارجية بالانابة علي باقري وسلمه رسالة خطية من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتضمن تعازيه بهذا المصاب الجلل.

واكد ان فنزويلا حكومة وشعبا، تشاطر ايران حزنها على فقدانها رئيسها قائلا اننا نتمنى السمو والنصر لايران ونعتبر ذلك فخرا لنا.

اما وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري فقد اشاد بزيارة وزير خارجية فنزويلا ومشاركته في مراسم التابين، معربا عن امله بالمزيد من تعميق العلاقات بين البلدين.

واعرب عن ثقته بان تعزيز العلاقات بين ايران وفنزويلا، ضرورة استراتيجية لتعزيز التعددية القطبية، مؤكدا عزم ايران الجاد للافادة من الامكانات المختلفة لتوسيع العلاقات مع فنزويلا لا سيما في الحقل الاقتصادي.

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journalistکاظم شماعییان

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