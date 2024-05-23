مسؤولون يمنيون يوقعون سجل التعازي بالسفارة الايرانية بصنعاء

وافادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان من بين من وقعوا سجل التعازي هم مفتي اليمن شمس الدين شرف الدين، ومدير مكتب قائد انصار الله سفر الصوفي (ابو ادريس) وعضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن سلطان السامعي وعضو المكتب السياسي بحركة انصا رالله محمد البخيتي ووزير الاعلام ضيف الله الشامي وشخصيات سياسية ودينية اخرى.

وقرأ الحضور، سورة الفاتحة على روح الشهداء معربين عن تضامنهم وتعاطفهم مع ايران شعبا وقيادة.

واكدوا دور الرئيس الشهيد في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة وكذلك حماية المقاومة الفلسطينية الشجاعة.

كما شددوا على دور قائد الثورة في دعم محور المقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.