جثمان الرئيس الشهيد ووري الثرى في مرقد الامام الرضا (ع)

وانطلقت مساء اليوم الخميس مراسم الوداع الأخير للرئيس الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي في صحن "الرسول الأعظم (ص)" في المرقد الرضوي المقدس قبل مواراته الثرى الى الجوار من مرقد الامام الرضا (ع).

وكان جثمان آية الله سيد إبراهيم رئيسي قد وصل إلى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي في مشهد حوالي الساعة 12 ظهرًا.

كما انطلقت مراسم التشييع عند الساعة 14.00 من ساحة 15 خرداد باتجاه المرقد الرضوي المقدس، ونظرا لمشاركة الجماهير المليونية، فقد وصل جثمان الشهيد آية الله رئيسي إلى المرقد بعد أكثر من ثلاث ساعات.

يذكر ان مراسم تشييع مهيبة بمشاركة ملايينية للرئيس الشهيد ورفاقه جرت في مدينة تبريز ومن ثم في مدينة قم يوم الثلاثاء وفي طهران يوم الاربعاء تلتها مراسم تابين بمشاركة الضيوف الاجانب من رؤساء وكبار مسؤولي الدول الاخرى.

وجرت مراسم تشييع جماهيرية ضخمة اليوم الخميس في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية للجثمان الطاهر للرئيس الشهيد قبل نقله الى مدينة مشهد التي شهدت مراسم تشييع ملايينية مهيبة.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

انتهى ** 2342