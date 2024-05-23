٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85487431
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سفير طهران لدى الأمم المتحدة يشكر الدول لتعاطفها مع إيران في حادث استشهاد رئيسي

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ ص
رمز الخبر: 85487431
سفير طهران لدى الأمم المتحدة يشكر الدول لتعاطفها مع إيران في حادث استشهاد رئيسي

نيويورك / 23 ايار/مايو/ارنا- شكر أمير سعيد إيرواني السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ممثلي الدول على إعرابهم عن تعاطفهم مع حكومة وشعب إيران في الجمعية العامة لهذه المنظمة الدولية ازاء استشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه في حادث تحطم الطائرة المروحية.

وبحسب مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية من الأمم المتحدة، أضاف أمير سعيد إيرواني السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة بعنوان ثقافة السلام: أعبر عن خالص شكري وتقديري للبعثات الدائمة والمنظمات الدولية والمجموعات الإقليمية التي أعربت، بعد استشهاد الرئيس الراحل ووزير خارجية بلادنا، عن تعازيها وتعاطفها مع شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية على مختلف المستويات.

وأوضح إيرواني: كان السيد رئيسي وأمير عبد اللهيان يحظيان بشعبية واحترام كبير بين الشعب الإيراني. لقد كان جهدهم الدؤوب في خدمة الشعب الايراني مثالاً على تفانيهم الثابت في خدمة شعبهم العزيز.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن مساهمتهم في التنمية والكرامة الإنسانية والتعاون، فضلاً عن تعزيز السلام والأمن والعلاقات الودية في المنطقة والعالم، ستظل في الذاكرة كمصدر للإلهام المستمر لشعبنا ولكل شخص يبحث عن أهداف عادلة وسامية في العالم.

وقدم سفراء وممثلو أكثر من 50 دولة العزاء باستشهاد الرئيس الإيراني ووزير الخارجية من خلال التوقيع على سجل التعازي في مقر بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة.

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