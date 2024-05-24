روسيا: تطوير العلاقات بين طهران وباكو له تاثير ايجابي في منطقة القوقاز وبحر قزوين

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي الخميس: إن تحسين العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان سيكون له تأثير إيجابي على الوضع في منطقة جنوب القوقاز وبحر قزوين.

وتابعت زاخاروفا: نرى إمكانات كبيرة في تطوير المشاريع الإقليمية بين دول جنوب القوقاز وجيرانها. هذا هو منطقنا في توسيع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وقالت هذه الدبلوماسية الروسية: نحن ملتزمون بالتعاون الوثيق مع باكو وطهران، بما في ذلك في إطار الحوار بين روسيا وجمهورية أذربيجان وإيران، وكذلك من خلال المنصة الإقليمية 3+3، التي تضم روسيا وإيران وتركيا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وجورجيا.

وفي الختام، قالت زاخاروفا: نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الأطراف الإقليمية يجب أن تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات والمشاكل القائمة دون تدخل أجنبي.

وقال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الثلاثاء خلال زيارته للسفارة الايرانية لتقديم التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية ورفاقه في حادث تحطم الطارة المروحية "أنا متأكد من أن جميع الاتفاقيات المبرمة مع إيران سيتم تنفيذها لأنها ترتكز على مصالح شعبي البلدين".

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