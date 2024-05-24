الكرملين: موسكو تدعم طهران في هذه اللحظة الصعبة

وافادت وكالة سبوتنيك، ان المتحدث باسم الكرملين، اشار إلى استمرار دعم موسكو لطهران في الوضع الصعب الأخير بعد حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه وقال: ان روسيا بعد وفاة (استشهاد) آية الله السيد إبراهيم رئيسي تقف إلى جانب الشعب الإيراني.

وتابع بيسكوف حديثه: موسكو مقتنعة بأن هناك إجماعا كاملا بين المسؤولين الإيرانيين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، وهناك إجماع في طهران على أن العلاقات مع موسكو يجب أن تكون في اتجاه تصاعدي ومتنام.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

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