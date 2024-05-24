المقاومة تفجّر عين نفق بجنود الاحتلال.. و"القسّام" تكشف أسر قائد فرقة غزة

وافادت الميادين انه في هذا السياق، أعلنت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، أنّها فجّرت عين نفق فخخته مسبقاً بقوة صهيونية راجلة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكذلك، أعلنت "كتائب القسّام"، أنّها استهدفت 3 دبابات من طراز "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة.

وأيضاً، قصفت "كتائب القسّام" جنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة.

"كتائب القسّام" تكشف أسر قائد فرقة غزة

ونشرت "كتائب القسّام" فيديو بعنوان "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"، أعلنت فيه أسر قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزّة، أساف حمامي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّه تعرّض للإصابة أثناء أسره.

وبعبارة "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"، حمّلت "القسّام" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه، يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، المسؤولية عن ترك حمامي في الأسر وعدم الاهتمام بمصيره.

وختمت الفيديو بـ"هاشتاغ"، "الوقت ينفد"، الذي دأبت على نشره، في إشارة إلى تقلّص المدة الزمنية المتاحة لإبرام صفقة تبادل الأسرى، مع تزايد أعداد الأسرى الإسرائيليين القتلى في قطاع غزّة من جرّاء القصف المكثف من قبل "جيش" الاحتلال.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023 اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل حمامي، وقال عبر نشره على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن حمامي (41 عاماً) قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزّة، من "كريات أونو" (وسط) قُتل في السابع من أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزّة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله. وكان "جيش" الاحتلال قد عقد جنازة لحمامي قاموا فيها بحمل نعش فارغ لا يحتوي على جسد، وذلك قبل أن يتأكدوا من مقتله.

وأعلنت كتائب القسام في السابع من أكتوبر 2023، أنّ "فرقة غزة" سقطت بكاملها خلال عملية "طوفان الأقصى".

محور "نتساريم" في دائرة الاستهداف

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها "تمكّنوا عصر الخميس من قنص جندي إسرائيلي جنوب غرب غزّة في محور نتساريم".

وفي المحور ذاته، أعلنت "سرايا القدس"، أنّها قصفت بقذائف الهاون تموضعاً لجنود العدو استهدف خط إمداد "نتساريم" جنوبي مدينة غزّة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم "قوات الشهيد عمر القاسم"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القائد أبو خالد أنّ قواته قصفت قاعدة "زيكيم" (عند الحدود الشمالية من قطاع غزة) بالإشتراك مع "سرايا القدس".

كما قصفت بقذائف الهاون موقعاً للعدو في محور "نتساريم" وألحقت بخطّ الإمدادات خسائر فادحة، معلناً أنّ "قوات الشهيد عمر القاسم" طاردت دوريات العدو الراجلة، المتحصنة في أحد المباني المدمرة، في محور التصدي للتقدم في حي الجنينة شرق رفح جنوبي قطاع غزّة وأطلقت عليها قذائف "بي 7" المضادة للآليات التي انفجرت وسطها، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

إصابة جنديين إسرائيليين

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنديين إسرائيليين بجروحٍ خطيرة خلال المعارك في قطاع غزّة ونقلهما إلى مسستشفى "بلينسون" في "تل أبيب".

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّه أصيب جندي من الكتيبة 97 في لواء كافير في الجيش الإسرائيلي بجراح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزّة.

وأشارت إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزّة.

انتهى ** 2342