٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85487499
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العراق: المقاومة الإسلامية تستهدف ميناء حيفا عبر الطائرات المسيّرة

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ ص
رمز الخبر: 85487499
العراق: المقاومة الإسلامية تستهدف ميناء حيفا عبر الطائرات المسيّرة

طهران / 24 ايار/مايو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم، استهداف ميناء حيفا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الطائرات المسيرة.

وتأتي عمليات المقاومة العراقية استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضرب هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش، "إيلات"، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الطائرات المسيرة.

وكانت المقاومة قصفت، خلال الأيام الماضية، مدينة "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، عدة مرات.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة للطيران المسيّر الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

انتهى ** 2342

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