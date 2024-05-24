الامم المتحدة تقيم حفل تابين للرئيس الايراني الشهيد الاسبوع القادم

وافاد مراسل "ارنا" من الامم المتحدة ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستقيم حفل تأبين يوم الخميس المقبل لرئيس الجمهورية ووزير خارجية إيران وغيرهم من شهداء حادث تحطم المروحية الإيرانية.

وأعلن دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة، أن هذا الاجتماع سيعقد يوم 30 مايو (الخميس القادم).

ونعى رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، الرئيس الإيراني ووزير الخارجية اللذين استشهدا في حادث تحطم المروحية، وذلك خلال حضوره في مقر البعثة الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك.

ووقع دينيس فرانسيس في سجل التعازي لتكريم ذكرى رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وعقد رئيس الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، لقاءً مع السفير والمندوب الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمة الدولية امير سعيد ايرواني واستفسر عن الحادث المفجع لتحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ، وأعرب عن تعاطفه ومواساته بهذا الحادث الاليم.

وقد وقفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت تكريما لآية الله سيد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الشهيد ورفاقه الشهداء، ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم المروحية في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران يوم الاحد الماضي.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

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