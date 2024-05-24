نائب وزير خارجية ارمينيا يؤكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع ايران

وقال كوستانيان في مقابلة مع قناة أرمينيا 24 الإخبارية: إيران تدعم وحدة أراضي أرمينيا، بينما لم تعلن أي دولة حتى الآن مثل هذا الدعم لوحدة أراضينا.

وقال نائب وزير خارجية أرمينيا: كانت هناك دائماً حوارات بناءة بين يريفان وطهران، وهذا هو سبب استقرار العلاقات الثنائية بين أرمينيا وإيران.

وأضاف كوستانيان: على الرغم من إعلان العديد من الدول استعدادها لتطوير التعاون مع أرمينيا، إلا أن يريفان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع إيران.

وأفاد موقع "نيوز" الأرميني أن البرلمان كرم ذكرى الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في بداية الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء.

وكتبت "نيوز" أنه في افتتاح الجلسة ، التزم ممثلو البرلمان الارميني دقيقة صمت حدادا على روح الرئيس الايراني ووزير الخارجية وسائر كبار المسؤولين الإيرانيين الذين استشهدوا في حادث تحطم المروحية.

كما أعرب الرئيس الأرميني واهاجين خاتشاتوريان عن تعازيه بمناسبة تحطم المروحية على صفحة المستخدم الخاصة به على موقع X (تويتر السابق)، وأعرب عن مواساته مع حكومة وشعب إيران.

وأضاف: نشاطر الشعب الايراني حزنه ونتمنى له الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

كما شارك رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان في مراسم تشييع وتابين جثمان الرئيس الايراني ومرافقيه، والتقى قائد الثورة الاسلامية لتقديم التعزية والمواساة بهذا المصاب.

انتهى ** 2342