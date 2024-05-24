٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85487554
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إيران وكازاخستان تشددان على التعاون المشترك في مجال الرياضة

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٦ ص
رمز الخبر: 85487554
إيران وكازاخستان تشددان على التعاون المشترك في مجال الرياضة

طهران/24 أیار/مایو/ارنا- أكد وزير الرياضة و الشباب الإيراني، كيومرث هاشمي ونظيره الكازاخستاني، یرمك مارزیکبایف، على التعاون المشترك في المجال الرياضي وتنفيذ مذکرة التعاون بين البلدين.

وقال وزير الرياضة الكازاخستاني، یرمك مارزیکبایف على هامش اجتماع وزراء الرياضة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي والذي يعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان: هناك علاقة جيدة ووثيقة بين الرياضيين في إيران وكازاخستان و توسیع التعاون بین البلدین یمکن أن يساعد في تطوير الرياضة في إيران وكازاخستان.

وأضاف: لقد تقدمت إيران في العديد من الألعاب الرياضية، ويمكننا أيضًا الاستفادة من هذا التقدم.

وتابع: ستستضيف كازاخستان قريبا مسابقات محلية في المنطقة تشارك فيها إيران أيضا. كما ندعو رسميًا وزير الرياضة الإيراني للحضور في هذه المسابقات.

وبدوره ثمن وزير الرياضة الإيراني كيومرث هاشمي تعاطف الحكومة الكازاخستانية مع الشعب الإيراني بعد استشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه وقال: هناك الكثير من القواسم المشتركة في مجال الرياضة بين البلدين الشقيقين إيران وكازاخستان.

وأضاف بأن إيران مستعدة لإقامة تعاون جيد مع كازاخستان في كافة المجالات، بما في ذلك البطولات الرياضية والرياضات الاحترافية والمحلية.

انتهی**2054

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