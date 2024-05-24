إيران وكازاخستان تشددان على التعاون المشترك في مجال الرياضة

وقال وزير الرياضة الكازاخستاني، یرمك مارزیکبایف على هامش اجتماع وزراء الرياضة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي والذي يعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان: هناك علاقة جيدة ووثيقة بين الرياضيين في إيران وكازاخستان و توسیع التعاون بین البلدین یمکن أن يساعد في تطوير الرياضة في إيران وكازاخستان.

وأضاف: لقد تقدمت إيران في العديد من الألعاب الرياضية، ويمكننا أيضًا الاستفادة من هذا التقدم.

وتابع: ستستضيف كازاخستان قريبا مسابقات محلية في المنطقة تشارك فيها إيران أيضا. كما ندعو رسميًا وزير الرياضة الإيراني للحضور في هذه المسابقات.

وبدوره ثمن وزير الرياضة الإيراني كيومرث هاشمي تعاطف الحكومة الكازاخستانية مع الشعب الإيراني بعد استشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه وقال: هناك الكثير من القواسم المشتركة في مجال الرياضة بين البلدين الشقيقين إيران وكازاخستان.

وأضاف بأن إيران مستعدة لإقامة تعاون جيد مع كازاخستان في كافة المجالات، بما في ذلك البطولات الرياضية والرياضات الاحترافية والمحلية.

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