رئيسة جمهورية تنزانيا تعزي باستشهاد آية الله رئيسي

ووجهت صولحو حسن بعد يوم واحد من الإعلان الرسمي عن استشهاد آية الله رئيسي ومرافقيه رسالة تعزية لحكومة وشعب إيران ونشرتها على صفحاتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية.

وأضافت: اصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة وشعب بلادي، أعبر عن مشاعر الحزن والتعاطف مع إيران حكومة وشعبا.

وقالت: نسأل الله تعالى أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الشعب الإيراني الشقيق وعائلات الضحايا وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد حظيت رسالة صولحو حسن، إلى جانب صورها مع الشهيدين آية الله إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبداللهيان باستقبال شديد على الصفحات الاجتماعية في تنزانيا. وأعرب عشرات الآلاف من التنزانيين عن تعاطفهم مع الشعب الإيراني بموجب رسالة تعزية من الرئيسة صولحو حسن.

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، الاحد الماضي، تعرضت المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله السيد "محمد علي آل هاشم" ومحافظ أذربيجان الشرقية "مالك رحمتي".

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح الاثنين، نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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