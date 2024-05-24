وزير الرياضة الإيراني يلتقي نظيره الروسي

وانعقد اجتماع وزراء الرياضة للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي بحضور وزير الرياضة والشباب الإيراني ونظيره الروسي وتكريم الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي.

وقال هاشمي خلال الاجتماع مخاطبا نظيره الروسي: إن مطلبنا من الهيئات الرياضية الدولية هو إخراج روسيا وبيلاروسيا من العزلة الرياضية ورفع العقوبات عن هاتين الدولتين حتى تتمكنا من المشاركة بسهولة في الساحات الدولية الكبيرة.

وأضاف أن الرياضة هي مكان للتواصل بين الأمم ووقت للصداقة. وآمل أن تعيد المؤسسات الدولية النظر في قرارها ضد روسيا وبيلاروسيا.

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