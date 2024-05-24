٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85487765
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وزير الرياضة الإيراني يلتقي نظيره الروسي

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٢ م
رمز الخبر: 85487765
وزير الرياضة الإيراني يلتقي نظيره الروسي

طهران /24 أيار/مايو/إرنا- التقى وزير الرياضة و الشباب الإيراني "كيومرث هاشمي"، نظيره الروسي "أوليغ ماتيتسين"، على هامش اجتماع وزراء الرياضة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

وانعقد اجتماع وزراء الرياضة للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي بحضور وزير الرياضة والشباب الإيراني ونظيره الروسي وتكريم الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي.

وقال هاشمي خلال الاجتماع مخاطبا نظيره الروسي: إن مطلبنا من الهيئات الرياضية الدولية هو إخراج روسيا وبيلاروسيا من العزلة الرياضية ورفع العقوبات عن هاتين الدولتين حتى تتمكنا من المشاركة بسهولة في الساحات الدولية الكبيرة.

وأضاف أن الرياضة هي مكان للتواصل بين الأمم ووقت للصداقة. وآمل أن تعيد المؤسسات الدولية النظر في قرارها ضد روسيا وبيلاروسيا.

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