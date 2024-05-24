٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85487818
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خطيب جمعة طهران: رسالة تشییع شهداء الخدمة هي شعبية النظام بين الشعب

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٧ م
رمز الخبر: 85487818
خطيب جمعة طهران: رسالة تشییع شهداء الخدمة هي شعبية النظام بين الشعب

طهران/24 أیار/مایو/ارنا- أکد خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران آية الله أحمد خاتمي تشییع "شهداء الخدمة" في مدن مختلفة من البلاد أظهر شعبية نظام الجمهوریة.

وأضاف آية الله أحمد خاتمي في خطبة الجمعة اليوم بأن الناس أعلنوا ولائهم للنظام الإسلامي من خلال حضورهم الغفیر في مراسم تشييع الرئيس إبراهیم رئیسی ورفاقه و أظهروا الوحدة الوطنية والتضامن.

وتابع آية الله خاتمي: لو أقيمت مراسم العزاء في كل مدن إيران الإسلامية لأتى كل الشعب الإيراني إلى الساحة.

وقال خاتمي عن آية الله رئيسي: أثنى عليه قائد الثورة بأحسن العبارات؛ خادم الرضا وعالم ومجاهد وشريف ورئيس شعبي ومجتهدلا يتوقف عن خدمة الناس.

وأضاف: أثناء جريمة النظام الصهيوني في غزة، دافع عنها حسين أميرعبد اللهيان وكأنه وزير خارجية الشعب الفلسطيني.
انتهی**2054

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