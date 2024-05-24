٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٢١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85487842
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Dossier

السيد الحوثي والحميداوي يؤكدان على ضرورة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٢١ م
رمز الخبر: 85487842
السيد الحوثي والحميداوي يؤكدان على ضرورة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة

طهران /24 أيار/مايو/إرنا- شدد قائد حركة أنصار الله في اليمن "عبد الملك الحوثي" في اتصال هاتفي مع الأمين العام لكتائب حزب الله العراق "أبو حسين الحميداوي"، على أن التنسيق بين قوى محور المقاومة في المنطقة سيزيد من تأثير عملياتها ضد العدو الصهيوني.

و أثنى السيد الحوثي الأخير على العمليات العسكرية للقوات اليمنية التي ساهمت بشكل كبير في فرض الحظر على الملاحة البحرية الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى ،أكد الأمين العام لكتائب حزب الله العراق "أبو حسين الحميداوي"، على ضرورة إدامة التنسيق العالي بين قوى محور المقاومة، لزيادة تأثير عملياتها ضد الاحتلال.

وأكد الحميداوي خلال الاتصال على ضرورة إدامة الجهوزية والتنسيق العالي بين قوى محور المقاومة، وبالأخص بين العراق واليمن، لنصرة الشعب الفلسطيني.

وتواصل جبهة الإسناد اليمنية عملياتها العسكرية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وفقاً لبرنامج متصاعد تبعاً لمسار المعركة.

وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد" التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، مطلع الشهر الحالي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

وعلى الجبهة العراقية، يتواصل ضرب المقاومة العراقية لأهداف حيوية في منطقة "إيلات" (أم الرشراش) وسواها من المناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وآخر هذه العمليات كانت أمس الخميس، فضلاً عن العمليات التي طالت القواعد الأميركية في العراق وسوريا، لتدفيع واشنطن ثمن دعمها للاحتلال، وتبديد صورة القوة التي سعت لإظهارها، وزيادة استنزافها بشرياً ومادياً.

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