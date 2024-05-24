رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) يعزي باستشهاد آية الله رئيسي

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) الشيخ "سعود بن علي آل ثاني"، في رسالة عن تعازيه ومواساته باستشهاد آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وقال: بعد الوفاة المأساوية لآية الله "إبراهيم رئيسي" إلى جانب كبار المسؤولين وطاقم الطائرة، نعرب عن تعازينا القلبية لاتحادكم ونحن معكم في هذه الأيام الصعبة.

وأضاف: إننا نقدم التعازي في هذا المصاب الأليم لشعب ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك،الاحد الماضي، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله السيد "محمد علي آل هاشم" ومحافظ أذربيجان الشرقية "مالك رحمتي".

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح الاثنين، نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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