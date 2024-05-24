٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85487872
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ملفات إخبارية

القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات نوعية على 3 سفن إسرائيلية

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٣ م
رمز الخبر: 85487872
القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات نوعية على 3 سفن إسرائيلية

طهران/24 أیار/مایو/ارنا- أعلنت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، عن تنفيذ 3 عمليات نوعية على 3 سفن إسرائيلية.

وقال العميد سريع إن العملية الأولى استهدفت سفينة MSC ALEXANDRA الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأضاف: إن العملية الثانية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينة YANNIS أثناء مرورها بالبحر الأحمر.

وتابع: إن العملية الثالثة نفذتها القوة الصاروخية مستهدفة سفينة ESSEX الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف: إننا نجدد تحذير الشركات التي تتعامل مع الكيان بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها ستتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها.

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