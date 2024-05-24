رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعزي باستشهاد آية الله رئيسي

وبعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) "جياني إنفانتينو"، رسالة إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم "مهدي تاج"، أعرب فيها عن تعازيه في استشهاد آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وقال، أود أن أعرب عن أسفي العميق لنبأ تحطم المروحية الذي تسبب في هذا الحادث المأساوي ونعرب عن تعاطفنا لوفاة آية الله "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية.

وتابع قائلا: آمل أن تكون رسالة التضامن هذه مصدرًا صغيرًا للدعم والراحة.

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