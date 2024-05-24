٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85487965
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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعزي باستشهاد آية الله رئيسي

٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٧ م
رمز الخبر: 85487965
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعزي باستشهاد آية الله رئيسي

طهران/24 أیار/مایو/ارنا- أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن تعازيه باستشهاد آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وبعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) "جياني إنفانتينو"، رسالة إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم "مهدي تاج"، أعرب فيها عن تعازيه في استشهاد آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وقال، أود أن أعرب عن أسفي العميق لنبأ تحطم المروحية الذي تسبب في هذا الحادث المأساوي ونعرب عن تعاطفنا لوفاة آية الله "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية.

وتابع قائلا: آمل أن تكون رسالة التضامن هذه مصدرًا صغيرًا للدعم والراحة.

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