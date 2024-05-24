غوتيريش يزور مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

وحضر "أنطونيو غوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، الى مقر بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وعزى باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وسائر شهداء حادث المروحية الإيرانية.

وكتب غوتيريش نصا بخط يده في سجل التعازي في مقر البعثة الايرانية بالمنظمة الدولية لتكريم ذكرى هؤلاء الشهداء.

بعد ذلك، عقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاً قصيراً مع أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بحضور زهراء إرشادي، نائبة السفير الايراني.

وأعرب غوتيريش، في لقائه القصير مع السفير الإيراني، عن تعازيه بهذا الحادث المفجع، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الشهداء والحكومة والشعب الإيراني العظيم.

بدوره ثمن السفير الإيراني مشاعر التعاطف والتعازي من قبل الامين العام للامم المتحدة.

انتهى ** 2342