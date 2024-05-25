٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85488143
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عدد كبير من السفراء والمندوبين السياسيين للدول في روما يعزون باستشهاد رئيسي ورفاقه

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ ص
رمز الخبر: 85488143
عدد كبير من السفراء والمندوبين السياسيين للدول في روما يعزون باستشهاد رئيسي ورفاقه

لندن / 25 ايار/مايو/ارنا- حضر عدد كبير من السفراء والمندوبين السياسيين للدول المعتمدين في روما، وقائمة طويلة من المؤسسات الإيطالية والدولية المتعاطفة مع الشعب الايراني الى السفارة الايرانية في روما لتوقيع سجل التعازي باستشهاد آية الله السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ومرافقيه.

وفي هذه المراسم التي أقيمت لمدة 3 أيام ، شارك نائب وزير الخارجية الإيطالي و65 سفيرا ومندوبون سياسيون لـ 20 دولة مقيمون في إيطاليا، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومعهد توحيد القوانين الخاصة (UNIDRO)، ومنظمة الأغذية العالمية، والملحقون العسكريون، والمؤسسات الدراسية والثقافية الإيطالية، بما في ذلك معهد الدراسات السياسية (تشيسبي)، وصحفيون وإعلاميون، حيث اعربوا عن تعازيهم ومواساتهم، ووقعوا سجل التعازي بالمناسبة.

كما حضر الى السفارة الايرانية لتقديم التعازي ؛ حشد كبير من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيطاليا، المراكز الإسلامية مثل مركز المهدي الإسلامي (عج)، المركز الإسلامي في روما (أهل السنة)، جمعية الصداقة العربية الإيطالية، رابطة الفلسطينيين المقيمين في إيطاليا، ناشطين مدنيون وكانت منظمات غير حكومية.

انتهى ** 2342

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