عدد كبير من السفراء والمندوبين السياسيين للدول في روما يعزون باستشهاد رئيسي ورفاقه

وفي هذه المراسم التي أقيمت لمدة 3 أيام ، شارك نائب وزير الخارجية الإيطالي و65 سفيرا ومندوبون سياسيون لـ 20 دولة مقيمون في إيطاليا، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومعهد توحيد القوانين الخاصة (UNIDRO)، ومنظمة الأغذية العالمية، والملحقون العسكريون، والمؤسسات الدراسية والثقافية الإيطالية، بما في ذلك معهد الدراسات السياسية (تشيسبي)، وصحفيون وإعلاميون، حيث اعربوا عن تعازيهم ومواساتهم، ووقعوا سجل التعازي بالمناسبة.

كما حضر الى السفارة الايرانية لتقديم التعازي ؛ حشد كبير من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيطاليا، المراكز الإسلامية مثل مركز المهدي الإسلامي (عج)، المركز الإسلامي في روما (أهل السنة)، جمعية الصداقة العربية الإيطالية، رابطة الفلسطينيين المقيمين في إيطاليا، ناشطين مدنيون وكانت منظمات غير حكومية.

انتهى ** 2342