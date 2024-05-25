نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تعزي باستشهاد رئيسي وامير عبداللهيان

وخلال حضورها مقر البعثة الايرانية الدائمة، وقعت نائبة الامين العام للامم المتحدة ووزيرة البيئة السابقة في نيجيريا أمينة محمد ، سجل التعازي وابتهلت الى الباري تعالى بان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة.

بعد ذلك، عقدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاً قصيراً مع أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، بحضور نائبة ممثل ايران زهراء إرشادي.

وأعربت أمينة محمد عن تعاطفها مع أسر هؤلاء الشهداء والحكومة والشعب الإيراني العظيم بهذه المأساة المفجعة.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

انتهى ** 2342