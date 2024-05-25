بوتين تعليقا على استشهاد رئيسي: أسس الدولة الإيرانية قوية

وقال بوتين مجيبا على سؤال مراسل " RT" العربية عقب انتهاء المباحثات الروسية البيلاروسية: "في رأيي، بعد هذه المأساة، من غير المرجح أن نواجه أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع أن نأخذ في الاعتبار أن الركائز الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة وقوية ومدعاة للثقة تماما".

وكان الرئيس الروسي قد تقدم في وقت سابق إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي و إلى القائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبر، بالتعازي في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم مروحيته.

وصباح الاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الإيرانية استشهاد رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران إلى مدينة تبريز.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

انتهى ** 2342