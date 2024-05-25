المنظمة اليهودية المناهضة للصهيونية تحضر مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد رئیس الجمهوریة

وحضر اعضاء المنظمة، مقر ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، لتقديم تعازيهم باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.

واستقبل السفير والمندوب الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة "امير سعيد ايرواني" وسفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة " زهرا ارشادي"، اعضاء هذه المنظمة.

وقدم اعضاء حرکة 'ناطوري كارتا' المعادية للصهيونية،رسالة التعزية الرسمية لهذه الحرکة إلى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ووقعوا جميعا على سجل التعازي لتكريم ذكرى هؤلاء الشهداء.

وأعرب أعضاء المنظمة، عن تضامنهم وتعاطفهم العميق مع أسر هؤلاء الشهداء والشعب الإيراني العظيم في هذه المأساة المفجعة.

وثمنوا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشهيدين آیة الله رئيسي وأمير عبد اللهيان في دعم الشعب الفلسطيني.

انتهی**3280