السفير الإيراني في بغداد يشكر العراق لتعاطفه مع إيران في حادث استشهاد رئيسي

وشكر آل صادق حكومة وشعب العراق على إعرابهم عن تعاطفهم مع قائد الثورة الإسلامية وحكومة وشعب إيران في حادث استشهاد رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" والمسؤولين المرافقين لهما.

وقال آل صادق: أتقدم بخالص شكر والعرفان والتقدير والامتنان للعراق الصديق والشقيق حكومة وشعبا، مراجعا وعلماء، أحزابا وعشائرا وشيوخا وشبابا، حشدا ومقاومة وكل أطياف الشعب من قوميات ومذاهب للتعازي والتضامن والمواساة بالفاجعة الأليمة باستشهاد آية الله إبرهيم رئيسي ووزير الخارجية ومرافقیهما.

كما أشار إلى إقامة مراسم عزاء قطاعات مختلفة فی العراق بمناسبة استشهاد آية الله رئيسي والوفد المرافق له.

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، الأحد الماضي، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، لحادث في طريق العودة إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان" وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله السيد "محمد علي آل هاشم" ومحافظ أذربيجان الشرقية "مالك رحمتي".

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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