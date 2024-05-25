قائد الثورة: التشییع المهیب للشهداء أثبت أن الشعب الإيراني حي

وقال قائد الثورة الإسلامیة صباح اليوم السبت خلال لقائه مع عوائل شهداء الخدمة، أن العمل من أجل الشعب وخدمته والشعبیة هي أبرز سمات شهداء الحادثة الأخيرة وأضاف أن الشهيد رئيسي کان لا يعرف ليلا ونهارا وکان لا یتعب بکل معنی الکلمة.

وقدم قائد الثورة تعازيه لأسر هؤلاء الشهداء وقال إن الشهيد أميرعبداللهيان کان لا يعرف التعب.

وأشار إلى حضور حشود غفیرة من الشعب الإیراني فی مراسم تشییع جثمان هؤلاء الشهداء في تبريز وقم وطهران وشهرري وبيرجند ومشهد ومراغة وزنجان ونجف آباد وقال: هذا التشییع المهیب أثبت أن الشعب الإيراني حي.

وأشار إلى دعاية الأعداء وادعاءاتهم بانفصال الشعب عن الجمهورية الإسلامية وأضاف: هذه الحادثة أثبتت عمليا للعالم أن الشعب الإيراني لديه تعلق وولاء لرئيس الجمهورية ولمن جسدوا شعارات الثورة.

ووصف الشهيد رئيسي تجسيدا لشعارات الثورة الاسلامية وأكد: أن السيد رئيسي اعتمد على شعارات الثورة وكلام الإمام الخمیني (ره) منذ بدء حملته الانتخابية.

وأردف قائلا: کان العالم كله یعرف الشهید رئيسي كرئيس الثورة الاسلامية.

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: إن الدعم الكبير والتكريم الشعبي لهذا الرجل يدل على دعم شعارات الثورة الاسلامية.

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