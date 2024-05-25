٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85488808
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ملفات إخبارية

استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال غزة

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85488808
استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال غزة

طهران / 25 أيار/مايو/إرنا- أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت المصادر عن استشهاد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة النزلة في منطقة الصفطاوي شمال غزة، استشهد خلاله ما لا يقل عن 10 مواطنين فلسطينيين، وأصيب 17 آخرون.

وتم نقل عدد من هؤلاء الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشيخ رضوان.

كما شهد مخيم النصيرات وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة والمناطق الشمالية من هذه المنطقة، هجمات لجيش الكيان الصهيوني الليلة الماضية، استشهد خلالها وجرح عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35.857 شهيدًا و 80.293 جريحًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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