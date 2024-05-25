استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال غزة

وأعلنت المصادر عن استشهاد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة النزلة في منطقة الصفطاوي شمال غزة، استشهد خلاله ما لا يقل عن 10 مواطنين فلسطينيين، وأصيب 17 آخرون.

وتم نقل عدد من هؤلاء الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشيخ رضوان.

كما شهد مخيم النصيرات وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة والمناطق الشمالية من هذه المنطقة، هجمات لجيش الكيان الصهيوني الليلة الماضية، استشهد خلالها وجرح عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35.857 شهيدًا و 80.293 جريحًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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