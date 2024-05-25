لاعب ايراني يتقلد الميدالية الفضية ببطولة العالم لألعاب القوى

وفي اليوم التاسع من بطولة العالم للألعاب البارالمبية التي تستضيفها مدينة كوبي اليابانية، فاز رامي الرمح الإيراني "صادق بیت‌سیاح" بالميدالية الفضية في منافسات رمي ​​الرمح عن فئة F41 برقم قياسي قدره 47.92 مترا.

في سباقات الركض حتى 200 متر عن فئة T12 للسيدات، حصلت العداءة الايرانية هاجر صفر زاده على المركز الرابع بزمن قدره 25.70 ثانية.

وسبق أن فازت العداءة صفر زاده بالميدالية الذهبية في نهائي سباق 400 متر عن فئة T12 للسيدات بزمن قدره 57.56 ثانية محطمة بذلك الرقم القياسي الآسيوي.

وقبل ذلك فاز ياسين خسروي وسعيد أفروز بالميدالية الذهبية وحصلت هاشمية متقيان وسيد علي أصغر جوانمردي على الميدالية الفضية، كما حصل علي رضا مختاري وإلهام صالحي على الميداليات البرونزية في منافسات رمي ​​الأثقال.

تجدر الاشارة إلى أن بطولة كوبي العالمية تشهد مشاركة 1073 رياضيا و رياضية يمثلون 104 دولة, سيتنافسون في 168 اختصاصا رياضيا (92 مسابقة خاصة بالرجال و 75 خاصة بالسيدات ومسابقة واحدة مختلطة) وسيتم خلال هذا الحدث توزيع 171 سلسلة من الميداليات، وسيتمكن صاحبا المركزين الأول والثاني في كل حدث من الحصول على التأهل لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

انتهى**ر.م