السفير اليمني في طهران : امير عبداللهيان خلف وراءه مدرسة للدبلوماسية الجهادية

تصريحات السفير اليمني لدى ايران، جاءت خلال حفل تابين على روح الشهيد امير عبداللهيان، نظمته الخارجية الايرانية، اليوم السبت بمركز الدراسات السياسية والدولية في طهران.

واضاف الدليمي، ان "الوزير الشهيد" جسّد حضوره في ميدان الدبلوماسية كالمجاهد في سبيل الله، وانه يشهد بان امير عبداللهيان كان في طليعة الشهداء الذين جابهوا الكفر.

وشدد السفير اليمني لدى ايران، على ان الشهيد امير عبداللهيان لم يكن وزيرا للخارجية الايرانية فحسب، وانما كان سفيرا لجميع الدول الاسلامية على الصعيد الدولي وفي مواجهة الاستكبار العالمي.

ومضى الدليمي الى، ان الرئيس الايراني الشهيد "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، استطاع بالتعاون مع الشهيد امير عبداللهيان، الحؤول دون تحقيق الاهداف اللاشرعية لعملية تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول العربية.

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