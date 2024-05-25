٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85489031
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القسام تحذر عائلات الأسرى الصهاينة : ترقبوا ما سننشره حول ما يفعله جيشكم بأبنائكم!

٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ م
رمز الخبر: 85489031
القسام تحذر عائلات الأسرى الصهاينة : ترقبوا ما سننشره حول ما يفعله جيشكم بأبنائكم!

طهران / 25 ايار / مايو / ارنا – وجّهت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على حسابها بتليغرام، رسالة لعائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين بايدي المقاومين في غزة، دعتهم عبرها بالقول : ترقبوا ما ستنشره عن أوضاع أبنائهم!

واضافت الكتائب في رسالتها، "نقول لعائلات الأسرى، ترقبوا ما سننشره حول ما يفعله جيشكم بأبنائكم بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

ويوم أمس الجمعة، بثت القسام مقطعا مرئيا تحذر فيه من "مصير غامض" لليهود الصهاينة الذين أسرتهم في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثلما حدث مع أسرى سابقين احتجزتهم الحركة قبل بداية الحرب.

واكدت القسام في مقطع الفيديو : إن هدار غولدين، وشاؤول آرون، وهشام السيد، وأبراهام منغستو، مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات؛ متسائلة، "هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟، وأضافت محذرة : هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟!.

انتهى ** ح ع 

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