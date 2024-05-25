٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85489250
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نائب رئيس البرلمان البحريني: علاقاتنا مع طهران ستُستأنف قريبا

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٤٨ ص
رمز الخبر: 85489250
نائب رئيس البرلمان البحريني: علاقاتنا مع طهران ستُستأنف قريبا

طهران / 26 ايار/مايو/ارنا- أكد نائب رئيس البرلمان البحريني، عبدالنبي سلمان، أن "علاقات بلاده مع إيران ستُستأنف قريباً".

وقال سلمان في تصريح له السبت إن "التوجه نحو استئناف العلاقات بين البلدين لقي صدى إيجابيا كبيرا لدى الحكومة والشعب البحريني، والبرلمان البحريني أصدر بيانا رحب فيه بهذه الخطوة".

وأشار عبد النبي، إلى أن "إعادة العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين أمر مهم؛ لأن إيران دولة جارة، والبحرين تدعم أواصر الاستقرار بينها وبين دول المنطقة كافة".

وأضاف: "نحن أقرب دولة لإيران بالنسبة للدول الخليجية ، وأيضاً هناك جالية إيرانية تعيش في البحرين والعكس أيضا، كما أن التبادل التجاري بين البلدين يمتد لعقود طويلة".

ولفت إلى "تطلع المنامة لأن تعيد بناء علاقات سياسية مستقرة وراسخة مع جارتها طهران"، مؤكدا أن إعادة العلاقات بين البلدين "ستكون قريبة جدا".

وأشار إلى أن "الأمر سيتحقق بدعم روسي متوقع، ليلعب دور الوسيط بين المنامة وطهران، لأن روسيا لها مصلحة مباشرة بالاستقرار في المنطقة، وهي تتمتع بعلاقة قوية مع الدول الخليجية وبإمكانها تقديم الكثير لبناء الجسور".

انتهى ** 2342

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