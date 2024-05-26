٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85489276
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أسرى صهاينة جدد بيد "القسام" بعد استدراج لقوة صهيونية في مخيم جباليا

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤٢ ص
رمز الخبر: 85489276
أسرى صهاينة جدد بيد "القسام" بعد استدراج لقوة صهيونية في مخيم جباليا

طهران / 26 ايار/مايو/ارنا- أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، عن أسر وقتل وجرح عدد من جنود العدو الصهيوني خلال عملية مركّبة عصر السبت 25 أيار/مايو 2024 شمال قطاع غزة، حيث استدرجوا قوة معادية إلى أحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة "مجاهدونا نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا"، مضيفا "مجاهدونا نفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".

أو عبيدة لفت إلى أن جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي، وأن قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية.

ولفت إلى أن "آخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح، وأن حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل.

كما أشار إلى أن حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، مؤكدًا أن مجاهدي القسام مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لسحب جثة أسير من جيش العدو داخل أحد الأنفاق، وأشارت إلى استدراج قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا والاشتباك معها من مسافة الصفر وقتل وإصابة وأسر جميع أفرادها.

انتهى ** 2342

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