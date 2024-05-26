باقري يعزي بوفاة والدة السيد حسن نصرالله

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها وزير الخارجية الايراني بالوكالة: ببالغ الحزن والأسى تلقيت النبأ الحزين بوفاة والدتكم الماجدة الحاجة أم حسن. أقدم التعازي إلى سماحتكم وسائر الاقارب بهذا المصاب الاليم.

واضاف: لا شك أن دور هذه الأم الجليلة في تربية ابن شجاع ومجاهد مثل سماحتكم وتحملها المعاناة والصبر لا يقل عن جهاد مجاهدي حزب الله ومقاومة لبنان البطلة.

وابتهل الى الباري تعالى بان يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وان يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

وتوفيت والدة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبدالكريم نصرالله.

ونعى "حزب الله"، في بيان، والدة السيد نصرالله، وأشار إلى أنّها ستوارى الثرى في جبانة "روضة الشهيدين" في الضاحية الجنوبية يوم الأحد 26 أيار 2024، ، كما أوضح أنّه سيتم "تقبّل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر- روضة الشهيدين".

انتهى ** 2342