مدير عام "ارنا": حكومة الشهيد رئيسي كانت معيارا للحكومة المنشودة

وفي مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، شرح نادري جوانب مختلفة من شخصية الرئيس الشهيد والتي ادت الى شعبيته وحب الجماهير له وهو الامر الذي تجسد في المشاعر التي عبر عنها الشعب في مراسم التشييع المهيبة لجثمانه الطاهر.

واضح بان الرئيس الشهيد كان شخصية شعبية وحاملا للعلم والتقوى والحكمة والدراية ومتمتعا بسجايا اخلاقية حميدة، وصاحب سجل إداري لامع، وعزيمة ثابتة في طريق تحقيق العدالة والتقدم، والتحرك في مسار الاهداف الاصيلة للثورة الاسلامية، لافتا الى كلمات الاشادة التي وصفه بها قائد الثورة الاسلامية من حيث طابعه الشعبي وعلمه وجهاده وعمله الدؤوب الذي لا يعرف الكلل في اداء المسؤولية الملقاة على عاتقه من اجل تحقيق اهداف الثورة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وصرح مدير عام وكالة "ارنا" بان الرئيس الشهيد كان يعمل على ايجاد التحول والتطور في كل المواقع التي تولى المسؤولية فيها سواء حينما كان في منصب سادن العتبة الرضوية المقدسة او رئيسا لجهاز القضاء او رئاسة الجمهورية.

كما نوه الى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الشهيد لمكافحة الفساد واصلاح الهيكليات المؤدية الى ايجاد الفساد.

وبين أن استشهاد أمير عبداللهيان كان ثمن جهوده التي بذلها لأهل غزة، وقال: بعد عملية "طوفان الأقصى" ذهبنا في رحلة إلى المنطقة. في تلك الاثناء استهدف الكيان الصهيوني مطار حلب وحينها قيل للسيد أمير عبداللهيان انه لا ينبغي أن تذهب إلى سوريا، لكنه قال إنه يجب أن اذهب بالتأكيد، وفي اجواء الحرب تلك سافر براً من لبنان إلى سوريا.

انتهى ** 2342