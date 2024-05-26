وحضر سفراء وممثلو حوالي 100 دولة في العالم، وشخصيات عالمية بارزة مثل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد" ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "دينيس فرانسيس" ومسؤولين آخرين في هذه المنظمة، وممثلو الجمعيات والمؤسسات المدنية والدينية ونشطاء الساحة الدولية وممثلو بعض وسائل الإعلام، مقر البعثة الايرانية لدی الأمم المتحدة بنيويورك،لتقديم تعازيهم باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.
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دبلوماسيو 100 دولة يزورون مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد الرئيس الإيراني
طهران / 26 ايار/مايو/ارنا- حضر سفراء ودبلوماسيون وشخصيات دولية من 100 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، مقر البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى هذه المنظمة الدولیة في نيويورك لتقديم التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وحضر سفراء وممثلو حوالي 100 دولة في العالم، وشخصيات عالمية بارزة مثل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد" ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "دينيس فرانسيس" ومسؤولين آخرين في هذه المنظمة، وممثلو الجمعيات والمؤسسات المدنية والدينية ونشطاء الساحة الدولية وممثلو بعض وسائل الإعلام، مقر البعثة الايرانية لدی الأمم المتحدة بنيويورك،لتقديم تعازيهم باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.
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