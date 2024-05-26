٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85489338
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دبلوماسيو 100 دولة يزورون مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد الرئيس الإيراني

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ ص
رمز الخبر: 85489338
دبلوماسيو 100 دولة يزورون مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد الرئيس الإيراني

طهران / 26 ايار/مايو/ارنا- حضر سفراء ودبلوماسيون وشخصيات دولية من 100 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، مقر البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى هذه المنظمة الدولیة في نيويورك لتقديم التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وحضر سفراء وممثلو حوالي 100 دولة في العالم، وشخصيات عالمية بارزة مثل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد" ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "دينيس فرانسيس" ومسؤولين آخرين في هذه المنظمة، وممثلو الجمعيات والمؤسسات المدنية والدينية ونشطاء الساحة الدولية وممثلو بعض وسائل الإعلام، مقر البعثة الايرانية لدی الأمم المتحدة بنيويورك،لتقديم تعازيهم باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.
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