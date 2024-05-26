مارتن غريفيث: مطالب وقف هجوم رفح أعلى من أن تتجاهلها "إسرائيل"

ووصف غريفيث قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح بأنه اللحظة الحقيقة للمطالبة باحترام قواعد الحرب وتسهيل الإغاثة الإنسانية.

وجدد غريفيث مطالبته بإطلاق سراح المحتجزين والاتفاق على وقف إطلاق النار من أجل "إنهاء الكابوس".

وأشار إلى أن العملية العسكرية للاحتلال في رفح كانت مأساة لا توصف، ملفتا إلى أن العملية البرية لهذا الكيان في رفح أدت إلى نزوح أكثر من 800 ألف من ضحايا الحرب الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذه المدينة إلى مناطق بلا ماء ومأوى وتم تهجير المرافق الصحية.

وكتب غريفيث على منصة التواصل الاجتماعي "إيكس" ، أوقف الهجوم على رفح تدفق المساعدات إلى الأجزاء الجنوبية من غزة وأدى إلى شل العمليات الإنسانية إلى حد الفشل.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على رفح أدى إلى توقف توزيع المواد الغذائية والوقود للمركبات التي كانت تقوم بإيصال هذه المساعدات إلى مناطق مختلفة من غزة.

وأضاف: رغم أن الكيان الإسرائيلي رفض طلبات المجتمع الدولي بعدم مهاجمة رفح، إلا أن الاحتجاجات العالمية المطالبة بالوقف الفوري لهذا الغزو أعلى من أن يمكن تجاهلها.

وتابع: يجب أن نحترم قوانين الحرب التي يجب على الجميع اتباعها.

يذكر أنه أصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق، الجمعة الماضية، أمراً يدعو "إسرائيل" للوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح، كما طالبت "إسرائيل" بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بهذا الشأن.

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