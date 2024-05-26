فرقة ازار اللبنانية تنشد" سيد رئيسي قد رحل " تكريما للشهيد اية الله رئيسي

طهران/26 ايار/مايو/ارنا-فرقة إزار التابعة للمقاومة الاسلامية اللبنانية (حزب الله) تُنشد "سيد رئيسي قد رحل" تكريما للرئيس الايراني الشهيد اية الله رئيسي وتعبيرا عن العرفان والتقدير والامتنان لهذه الشخصية التي حملت قضايا الامة، المحبوبة والمعطاء ليس فقط على صعيد ايران انما على صعيد الامة الاسلامية ايضا.