الجمهورية الإسلامية الايرانية هي من مؤسسي منظمة العمل الدولية

وخلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مؤتمر العمل الوطني الثامن اليوم الاحد 26 ايار/مايو، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) جيلبرت ف. هونغبو : "إنه لشرف لي أن أتحدث في مؤتمركم اليوم، ولكن أولا وقبل كل شيء،أود أن أقدم خالص واحر التعازي للمشاركين في المؤتمر وللشعب الإيراني باستشهاد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الذين فقدوا أرواحهم في الحادث المؤسف.

وصرح هونغبو بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي احدى مؤسسي منظمة العمل الدولية وواصلت علاقتها مع منظمة العمل الدولية كعنصر نشط؛ مثنيا على جهود ايران وشاكرا اياها على دعمها الطويل الأمد لمهام منظمة العمل الدولية.

وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) على ان العمل اللائق والعدالة الاجتماعية يقعان في قلب أنشطة منظمة العمل الدولية،معربا عن سروره بالتزام هذا المؤتمر بالنهوض بهذه الأهداف.

ولفت جيلبرت هونغبو الى ان منظمة العمل الدولية تقع على عاتقها مسؤولية توفير البيئة المناسبة ليس كرغبة بل كواقع للقيام بعمل لائق، مما يعني توفير الأجور العادلة، والتقدم الاجتماعي، والسلامة والصحة المهنية، وتكافؤ الفرص للجميع.

وتابع بأن مستقبل العمل يعتمد على هذه المنظمة نظرا لتشوهات وتحديات سوق العمل التي خلقتها التغيرات التكنولوجية السريعة والتغيرات الديموغرافية للمستقبل.

واعتبر أن أفضل طريقة لمواجهة هذه التحديات هي العمل معا من خلال المشاركة والتعاون، مضيفا بأن مفتاح تحقيق المشاركة والتعاون هو الحوار الاجتماعي.

واشار الى ان منظمة العمل الدولية هي المكان والمنبر لهذا الحوار الاجتماعي الذي يجمع ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل والخبراء ويوحدهم من أجل العدالة الاجتماعية وحل التحديات في إيران.

وفي الختام تمنى مدير عام منظمة العمل الدولية النجاح لهذا المؤتمر وبأن يثمر عنه النتائج المرجوة، كما افاد بأنه يتطلع الى لقاء وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني "سيد صولت مرتضوي" في اجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف الشهر المقبل.

يشار الى ان مؤتمر العمل الوطني الثامن انعقد اليوم الاحد 26 ايار/مايو بحضور وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني وعدد من مديري هذه الوزارة.

انتهى**ر.م