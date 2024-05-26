إيران وروسيا تخططان لتطوير التعاون في مجال أبحاث المعدات الطبية

وزار وفد تجاري من روسيا منظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية واعرب عن رغبته في تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران في مجال المعدات الطبية خلال المحادثات مع الباحثين في هذا المجال، وتم إبرام اتفاقيات أولية بهذا الخصوص.

وأشار مساعد وزير العلوم ورئيس منظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية "حسن زمانيان" في بداية هذا اللقاء إلى العلاقة الجيدة بين إيران وروسيا وقال: تم توفير الأرضیة للتبادل والتفاعل التكنولوجي مع جميع دول العالم، وخاصة جيران إيران بما في ذلك روسيا مع إنشاء وإطلاق الحديقة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأقیمت حتى الآن اتصالات مثمرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

وأشار حسن زمانيان إلى إنشاء معهد أبحاث الكيمياء الطبية، وأعلن عن إمكانيات المنظمة وخططها المستقبلية بما يتماشى مع إنتاج المعدات الطبية والأدوية النادرة، فضلا عن تسويق المنتجات المصنعة.

واعلن الوفد التجاري الروسي في هذا الاجتماع، أن هدفه من زیارة إيران وتفقد منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية، هو التفاعل في مجال تسويق تكنولوجيا المنتجات القائمة على المعرفة في مجال المعدات الطبية.

وقام هذا الوفد برفقة رئيس الحديقة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الايرانية بتفقد أربع شركات ذات صلة بالمعدات الطبية التي تصدر المنتجات إلى دول أخرى، واتفق الجانبان على توفير الامکانیات اللازمة لإنشاء الشركات ذات الصلة في الحدائق المماثلة.

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