ولايتي يعزي بوفاة والدة السيد حسن نصرالله

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية: إنالله و إنا إلیه راجعون، سماحة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، لقد أصابنا خبر وفاة والدتكم الكريمة ببالغ الأسى والألم، ونسأل الله تعالى أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة وأتمنى لكم الصبر.

وتوفيت والدة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبدالكريم نصرالله امس السبت بعد معاناة مع المرض.

ونعى "حزب الله"، في بيان، والدة السيد نصرالله، وأشار إلى أنّها ستوارى الثرى في جبانة "روضة الشهيدين" في الضاحية الجنوبية يوم الأحد 26 أيار 2024، ، كما أوضح أنّه سيتم "تقبّل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر- روضة الشهيدين".

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