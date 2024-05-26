مسيرات احتفالية بعد إعلان القسام أسر جنود صهاينة بغزة

وانطلقت مسيرات في مدن وقرى بالضفة الغربية ابتهاجا بإعلان القسام أسر جنود إسرائيليين في كمين محكم شمال قطاع غزة.

وخرجت في رام الله وفي الخليل وعدد من مناطق الضفة الغربية مسيرات عفوية عقب خطاب أبو عبيدة.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة سيارات في مسيرات جابت شوارع في الضفة وهي تطلق أصوات الزمامير ابتهاجا بإعلان القسام.

وفي لبنان، خرجت مسيرات عفوية بعد إعلان الناطق باسم القسام أبو عبيدة أسر جنود إسرائيليين في غزة.

وقد شهد مخيم نهر البارد شمال لبنان مسيرة ردد خلالها المشاركون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية. كما شهد مخيم عين الحلوة مسيرة مماثلة ابتهاجا بعملية القسام.

كذلك خرجت مسيرة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ابتهاجا بعملية أسر جنود الاحتلال التي أعلن عنها الناطق باسم القسام. كما دوت تكبيرات في مخيم البص في صور ومساجد مخيم برج البراجنة في بيروت ابتهاجا بعملية القسام.

كذلك في الأردن، أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء خروج العشرات إلى الشوارع في محافظة جرش احتفالا بعملية القسام.

وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة عصر أمس السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة بثتها الجزيرة بعد منتصف الليل، إن مقاتلي "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على عتادهم العسكري.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أسر جنود إسرائيليين في غزة منذ معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم

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