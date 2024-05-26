٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢٧ ص
رمز الخبر: 85489606
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قائد قوات الدفاع الجوي :نحمي وحدة الاراضي الايرانية بكل ما أوتينا من قوة

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢٧ ص
رمز الخبر: 85489606
قائد قوات الدفاع الجوي :نحمي وحدة الاراضي الايرانية بكل ما أوتينا من قوة

طهران/26 ايار/مايو/إرنا- صرح قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد " علي رضا صباحي فرد" بأن هذه القوات لم تهمل حدود ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحظة واحدة وتحمي وحدة أراضيها بكل ما أوتيت من قوة.

وقد قام قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد " علي رضا صباحي فرد"  برفقة نائبه "العميد علي رضا الهامي" بزيارة تفقدية لمجموعة الشهيد حبيبي للدفاع الجوي في طهران ومواقع الصواريخ والرادار التابعة لهذه المواقع الدفاعية واطلع على القدرة التشغيلية والجاهزية الدفاعية لهذه الوحدة الدفاعية.

وعلى هامش هذه الزيارة، اشار العميد صباحي فرد الى انه وكما كان أداء الدفاع الجوي رائعا في سنوات الدفاع المقدس(الحرب المفروضة على ايران 1980-1988)، فإنه يلعب اليوم أيضا دورا حيويا في حراسة حدود إيران وضمان أمن البلاد.

قائد قوات الدفاع الجوي :نحمي وحدة الاراضي الايرانية بكل ما أوتينا من قوة

واكد قائد قوات الدفاع الجوي على ضرورة اليقظة والتنبه قدر الإمكان في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، مضيفا بأن بأن قوات الدفاع الجوي لم تهمل حدود ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية،وهي تربة إيران المقدسة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لحظة واحدة وتحمي وحدة أراضيها بكل ما أوتيت من قوة.

وصرح العميد صباحي فرد أن قوات الدفاع الجوي اتخذت دائما خطوات أساسية من أجل زيادة قوتها الدفاعية، موضحا بأن هذه القوات قد حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات المحلية في مجال الدفاع، وخلقت في داخلها القدرات الهجومية والدفاعية اللازمة.

وعن شهداء الخدمة، اعتبر العميد صباحي فرد بأن الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ورفاقه قد نالوا مرتبة الشهادة الرفيعة في سبيل خدمتهم المخلصة للوطن من، وستخلد ذكراهم الى الأبد.

وبعد ذلك قام العميد صباحي فرد بتفقد مركز القيادة والسيطرة التابعة لقاعدة الشهيد جودكي الجوية مشيرا الى أن المعدات المستخدمة في هذه القوة كلها منتجات ايرانية الصنع، معربا عن ارتياحه واعتبر ذلك مصدر فخر للبلاد.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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