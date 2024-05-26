وزير الطرق: النقل بالسكك الحديدية والطرق یسجل نموا بنسبة 57%

واعلن "مهرداد بذرباش" اليوم الأحد في حفل تشغيل خط السكة الحديد يزد-إقليد، عن نمو بنسبة 57٪ في الترانزیت باستخدام السكك الحديدية والطرق، خلال الشهرين الأولين من العام الإیراني الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واعرب عن أمله في أن یبلغ حجم البضائع العابرة إلى 20 مليون طن بنهاية العام مع استمرار هذا الاتجاه المتزايد.

وقال: إن هذه الإحصائية تدل علی إجراءات البناء والتطوير في قطاع الطرق والبنية التحتية لهذا القطاع، فضلا عن تطور العلاقات الدبلوماسية للبلاد في حكومة شهيد الخدمة آية الله السيد"إبراهيم رئيسي".

واستطرد قائلا: إن خط السكة الحديد يزد-إقليد، كان أحد المشاریع التي أكد عليها الرئيس الراحل وتقرر في اجتماع مجلس الوزراء أن يتم تنفيذ جميع المشاریع دون انقطاع حتى نهاية عمر الحكومة الثالثة عشرة (حکومة الرئیس الشهید آیة الله رئیسي) بعد حادث تحطم المروحية، وبتأكيد القائم بأعمال الرئاسة الإیرانیة "محمد مخبر".

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