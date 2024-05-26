وزير خارجية السودان : إن الهيكلة الفعالة للنظام الإسلامي تحمي إيران في مواجهة التطورات

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد في طهران، بين وزير خارجية السودان، مع رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر".

مخبر، ثمن في هذا اللقاء، مواقف التضامن ورسائل المواساة التي صدرت عن الحكومة والشعب السودانيين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية باستشهاد رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ووزير الخارجية الشهيد "حسين امير عبداللهيان" ورفاقهما الشهداء في حادث المروحية الرئاسية.

كما نوه بالدور المؤثر للشهيدين رئيسي وامير عبداللهيان، لتوسيع العلاقات والتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الدول الاسلامية والرديفة، قائلا : ان هذه الرؤية ستواصل مسارها الستراتيجي في ايران.

واعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة، "الاهتمام بهواجس المسلمين والدول الاسلامية"، من السياسات الستراتيجية في ايران الاسلامية، وصرح : نحن لن ندخر جهدا في سياق دعم استقلال ورقي واستقرار الشعب السوداني.

الى ذلك اعلن وزير خارجية السودان، بانه يحمل رسائل العزاء والتعاطف نيابة عن الرئيس والحكومة والشعب في بلاده، الى ايران حكومة وشعبا باستشهاد الرئيس الايراني ورفاقه.

وفي لقائه مخبر اليوم، وصف "عوض" العلاقات بين طهران والخرطوم، انها قائمة على اسس دينية وانسانية واواصر المحبة التي تجمع بين شعبي البلدين.

واضاف : ان الهيكلة الفعالة للنظام الاسلامي، تشكل سدا منيعا لحماية ايران في مواجهة التطورات والاحداث كبيرة.

انتهى ** ح ع