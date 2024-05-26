قيادي في حماس : قصف "تل ابيب" دليل على ان المقاومة ما زالت بخير

جاء ذلك في تعليق هذا القيادي الحمساوي على بيان صادر اليوم الأحد، عن كتائب عز الدين القسّام – الجناح العسكري لحماس، معلنة اطلاق "رشقة صاروخية كبيرة" باتجاه تل أبيب، ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

واضاف ابوزهري : إنّ قدرات المقاومة تتضاعف كل يوم، وتُعزّز موقف الحركة في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.؛ لافتا الى أنّ "قصف تل أبيب اليوم يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مدى أكثر من 7 أشهر من حربه على القطاع".

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية غير المسبوقة ضدّ قوات الاحتلال خلال المعارك الجارية في قطاع غزة.

واعلنت كتائب القسام، انها استهدفت اليوم 5 دبابات "إسرائيلية" وجرافتين عسكريتين وناقلة جند في "بلوك 2" وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وللمرة الأولى منذ 4 أشهر، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى، اليوم؛ في مؤشر على قدرة القسّام على إطلاق صواريخ بعيدة المدى رغم الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

من جهته، زعم جيش الاحتلال أنّ ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت من رفح جنوب قطاع غزة على تل أبيب، مشيرًا إلى أنّ دفاعاته الجوية اعترضت بعض تلك الصواريخ.

انتهى ** ح ع

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المصدر / العربي + وكالات