٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85490254
T T
٠ Persons

سمات

قيادي في حماس : قصف "تل ابيب" دليل على ان المقاومة ما زالت بخير

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٠ م
رمز الخبر: 85490254
قيادي في حماس : قصف "تل ابيب" دليل على ان المقاومة ما زالت بخير

طهران / 25 ايار / مايو / ارنا – أكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية – حماس "سامي أبو زهري"، بأنّ "قصف تل أبيب اليوم، يؤكد أنّ المقاومة ما زالت بخير وقادرة على المواجهة والوصول إلى عمق المناطق المحتلة، رغم كل قدرات الاحتلال العسكرية والدعم الدولي الهائل له".

جاء ذلك في تعليق هذا القيادي الحمساوي على بيان صادر اليوم الأحد، عن كتائب عز الدين القسّام – الجناح العسكري لحماس، معلنة اطلاق "رشقة صاروخية كبيرة" باتجاه تل أبيب، ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

واضاف ابوزهري : إنّ قدرات المقاومة تتضاعف كل يوم، وتُعزّز موقف الحركة في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.؛ لافتا الى أنّ "قصف تل أبيب اليوم يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مدى أكثر من 7 أشهر من حربه على القطاع".

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية غير المسبوقة ضدّ قوات الاحتلال خلال المعارك الجارية في قطاع غزة.

واعلنت كتائب القسام، انها استهدفت اليوم 5 دبابات "إسرائيلية" وجرافتين عسكريتين وناقلة جند في "بلوك 2" وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وللمرة الأولى منذ 4 أشهر، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى، اليوم؛ في مؤشر على قدرة القسّام على إطلاق صواريخ بعيدة المدى رغم الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

من جهته، زعم جيش الاحتلال أنّ ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت من رفح جنوب قطاع غزة على تل أبيب، مشيرًا إلى أنّ دفاعاته الجوية اعترضت بعض تلك الصواريخ.

انتهى ** ح ع 

_________________________

المصدر / العربي + وكالات

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .